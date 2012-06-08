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货币新闻 | 2012年 6月 8日 星期五 08:11 BJT

〔日本数据〕4月经常帐盈余同比意外下降21.2%,远不及预估

路透东京6月8日电---日本财务省周五公布数据显示,4月未经季节调整的经常帐盈余较上年同期意外下降21.2%,因出口增长放缓.

4月经常帐盈余为3,338亿日圆(42亿美元),路透预估中值为4,503亿日圆.

下表为数据细目,未经调整,单位为10亿日圆,括号内为分析师预估中值:

4月 3月 上年4月

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经常账收支 +333.8 (+450.3) +1,589.4 +423.9

贸易收支 -463.9 +4.2 -412.0

收入帐收支 +1,398.0 +1,800.4 +1,302.2

参看完整表格,请连结财务省网站,网址(here)(完)

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--编译 王兴亚;审校 张涛

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