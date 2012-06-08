普拉达担心欧元区危机会吓跑游客

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由路透中文网编译提供)
路透米兰/香港6月7日电---意大利时尚集团普拉达(Prada)(1913.HK)警告称，欧元区危机的加深可能会吓跑出手阔绰的游客。这些顾客让奢侈品企业在不稳定的全球经济中幸免于难，并帮助普拉达提升了季度利润。
普拉达第一季度的利润增加一倍，超过营收增速，尽管如此，该公司亦担心欧元区债务危机、美国经济复苏低迷以及亚洲经济或出现放缓等问题。
普拉达副主席Carlo Mazzi在接受路透电话采访时表示：“如果希腊危机蔓延至西班牙或意大利，这将影响游客量。如果影响了游客，继而就会影响我们。”
截止到4月底的三个月中，欧洲市场表现最为不俗，营收增长57%，充分证明其拥有的巨大品牌影响力。
占公司销售额约38%的亚洲增长47%，而美国的营收额增加逾三分之一。
零售是普拉达一个巨大的增长动力。普拉达证实，公司计划在未来三年再增加260家门店，多数集中在新城市。
普拉达表示，公司销售净额增长47.9%，高于预期，称在谨慎应对危机的同时，该公司将集中在产生现金流和财务灵活性上。（完）
--编译：靳怡雯;发稿：程芳
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