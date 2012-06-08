《中国报摘》--中国证券报6月8日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 头版头条:
--中国证券投资基金业协会周四召开成立大会暨第一届年会,中国证监会主席郭树清在会上表示,基金管理公司应当加快向现代财富管理机构转型.
* 其他:
--相关人士透露,期货公司资产管理业务方案已获监管部门同意,业务具体细则及征求意见稿将于近日公布,业务试点将于年内推出.
--上海证交所总经理助理夏建亭透露,上交所已受理7家发行人的备案材料;此外深圳证交所亦通过首批9家中小企业私募债券的备案申请.首批中小企业私募债券即将发行.
--光大银行(601818.SS)正在重启H股IPO,拟发行不超过40亿股H股,定价区间为每股3.8港元上下,总发行规模预计为175亿港元左右,按此前光大银行制定的发行节奏,其H股有望7月下旬或8月初登陆港交所.
--停牌一个多月的鲁泰(000726.SZ)(200726.SZ)公布了B股回购计划,计划以不高于7.73港元/股的价格回购B股至多1亿股,,鲁泰将为此次回购计划最高支付7.73亿港元.
--TCL集团(000100.SZ)发布了5月主要产品销量数据,液晶电视5月销量为102.69万台,同比增长82.20%;由于销售旺盛,公司将全年液晶电视销量目标由1,380万台上调至1,520万台,预计同比增长约4成.
--全国乘用车市场信息联系会公布5月乘用车产销状况,5月乘用车市场产销量分别同比增长21.5%和16.6%;乘联会预计,6月乘用车销售仍将保持同比正增长的趋势,但销量不会高于5月.
--中国石油集团与土库曼斯坦国家天然气康采恩近日签署合作协议,土库曼斯坦将通过中亚-中国天然气管道向中国增加供气.
--国家互联网信息办公室、工业和信息化部公布《互联网信息服务管理办法(修订草案征求意见稿)》,修订内容主要集中在规范互联网信息服务、完善开办网站准入条件、用户使用真实身份信息注册等方面.(完)
--整理 边竞; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。