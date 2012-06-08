《中国报摘》--中国证券报6月8日

* 头版头条:

--中国证券投资基金业协会周四召开成立大会暨第一届年会,中国证监会主席郭树清在会上表示,基金管理公司应当加快向现代财富管理机构转型.

* 其他:

--相关人士透露,期货公司资产管理业务方案已获监管部门同意,业务具体细则及征求意见稿将于近日公布,业务试点将于年内推出.

--上海证交所总经理助理夏建亭透露,上交所已受理7家发行人的备案材料;此外深圳证交所亦通过首批9家中小企业私募债券的备案申请.首批中小企业私募债券即将发行.

--光大银行(601818.SS)正在重启H股IPO,拟发行不超过40亿股H股,定价区间为每股3.8港元上下,总发行规模预计为175亿港元左右,按此前光大银行制定的发行节奏,其H股有望7月下旬或8月初登陆港交所.

--停牌一个多月的鲁泰(000726.SZ)(200726.SZ)公布了B股回购计划,计划以不高于7.73港元/股的价格回购B股至多1亿股,,鲁泰将为此次回购计划最高支付7.73亿港元.

--TCL集团(000100.SZ)发布了5月主要产品销量数据,液晶电视5月销量为102.69万台,同比增长82.20%;由于销售旺盛,公司将全年液晶电视销量目标由1,380万台上调至1,520万台,预计同比增长约4成.

--全国乘用车市场信息联系会公布5月乘用车产销状况,5月乘用车市场产销量分别同比增长21.5%和16.6%;乘联会预计,6月乘用车销售仍将保持同比正增长的趋势,但销量不会高于5月.

--中国石油集团与土库曼斯坦国家天然气康采恩近日签署合作协议,土库曼斯坦将通过中亚-中国天然气管道向中国增加供气.

--国家互联网信息办公室、工业和信息化部公布《互联网信息服务管理办法(修订草案征求意见稿)》,修订内容主要集中在规范互联网信息服务、完善开办网站准入条件、用户使用真实身份信息注册等方面.(完)

--整理 边竞; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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