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市场报道 | 2012年 6月 8日 星期五 08:09 BJT

《汇市简讯》澳元/美元获日本买需推动

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* 澳元/美元盘初走坚,站在0.9910上方,东京涌现买需

* 市场静候亚股对中国降息的反应

* 中国降息预期会给予亚股提振

* 澳元/美元涨势可能会因中国周末将公布的重要数据,以及周一澳洲假期而受到限制.

--编译 孙茉莉;审校 艾茂林

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