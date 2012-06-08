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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 08:04 BJT

《中国报摘》--金融时报6月8日

* 头版头条:

--上海合作组织峰会在京举行,胡锦涛主持会议并发表讲话.

* 其他:

--中国证监会主席郭树清表示,发展财富管理对经济转型具有根本意义.基金管理公司应当加快向现代财富管理机构转型.(完)

--整理 张胜男; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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