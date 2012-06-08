〔金砖国家〕6月7日股汇市收盘纵览

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透6月8日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月7日(周四)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收涨1.18%,报913.18点.
中国股市:沪综指收跌至近两个月新低.隔夜海外市场大幅反弹一度刺激股指早盘冲高,但经济景气下滑背景下,资产质量面临压力等令银行股为首的蓝筹股持续下跌,拖累大盘转升为跌.分析师表示,外围市场大幅收涨下,唯国内股市逆势而行,显示市场持续低迷态势未改,短线料仍维持弱势震荡格局.沪综指.SSEC收报2,293.130点,跌16.425点或0.71%,上一收盘低位为4月9日的2,285.777点,今日上海A股成交额持续徘徊在低位,为595亿元人民币,上交易日为585亿元.[.SSCN]
香港股市:周四连续第三天收高,跟随地区股市反弹.投资者敲入此前受创的蓝筹股,因有关各国央行将推出货币刺激政策的预期升温,且迹象显示欧洲决策者接近达成化解西班牙受困银行业问题的方案.恒生指数.HSI升0.9%至18,678.29点.恒生国企指数.HSCE收高0.4%.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四震荡收平.隔夜美元跌势明显,人民币在中间价高开带动下亦在大多数交易时段承接昨日升势,但盘中购汇盘较多,抑制汇价回升速度.交易员认为,目前市场对人民币走势预期并不乐观,4月银行代客出现净购汇,从近期市场走势看,5月很可能延续上述局面,不过在国内外大环境不乐观的情况下,为防止经济面临更大冲击,央行也不会坐视人民币单边下跌.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水320点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3955元.[CNY/CN]
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印度股市:主要股指连续第四个交易日收高,升至5月7日以来最高收盘位,受全球股市涨势的提振,因市场继续预期国内外会推出货币刺激政策,激励风险资产反弹.指标BSE指数.BSESN收涨1.2%,报16,649.05点.[.BO][ID:nL3E8H761A]
印度汇市:卢比兑美元突破55卢比的关口,触及逾两周高位,因中国央行在盘末时宣布降息,进一步激励全球风险意愿复苏.根据SBI数据SBITREASURY01,卢比兑美元INR=D2收报54.94/95,稍早曾触及5月28日以来的高点54.92,上日收报55.36/37.[INR/][ID:nL3E8H761P]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,303.960点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS升2.25%至705.91点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升0.52%至32.2500;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX上涨0.09%,报40.5500.
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巴西股市:因周四是公共假期休市.
巴西汇市:因周四公共假期休市.
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南非股市:收高,投资者对全球市场信心改善感到宽慰,不过黄金生产商类股追随黄金现货价格下跌.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收涨0.91%,报29,947.48点.综合指数.JALSH收升0.90%,报33,904.86点.[.J][ID:nL5E8H78DZ]
南非汇市:南非兰特兑美元盘中最高上涨1.2%,然后在拉锯战中回吐所有涨幅,因美国政策宽松的希望受挫,抵消了中国降息带给商品货币的积极影响.兰特/美元ZAR=D3一度触及5月22日以来的高点8.2215,追随全球商品货币受中国降息提振的涨势.不过兰特在盘末失去动能,1559GMT时跌至8.3220,周三收盘报8.3200.[ZAR/][ID:nL5E8H78V3](完)
--编译 李春喜;审校 张涛
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