〔金砖国家〕6月7日股汇市收盘纵览

路透6月8日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月7日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收涨1.18%,报913.18点.

中国股市:沪综指收跌至近两个月新低.隔夜海外市场大幅反弹一度刺激股指早盘冲高,但经济景气下滑背景下,资产质量面临压力等令银行股为首的蓝筹股持续下跌,拖累大盘转升为跌.分析师表示,外围市场大幅收涨下,唯国内股市逆势而行,显示市场持续低迷态势未改,短线料仍维持弱势震荡格局.沪综指.SSEC收报2,293.130点,跌16.425点或0.71%,上一收盘低位为4月9日的2,285.777点,今日上海A股成交额持续徘徊在低位,为595亿元人民币,上交易日为585亿元.[.SSCN]

香港股市:周四连续第三天收高,跟随地区股市反弹.投资者敲入此前受创的蓝筹股,因有关各国央行将推出货币刺激政策的预期升温,且迹象显示欧洲决策者接近达成化解西班牙受困银行业问题的方案.恒生指数.HSI升0.9%至18,678.29点.恒生国企指数.HSCE收高0.4%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四震荡收平.隔夜美元跌势明显,人民币在中间价高开带动下亦在大多数交易时段承接昨日升势,但盘中购汇盘较多,抑制汇价回升速度.交易员认为,目前市场对人民币走势预期并不乐观,4月银行代客出现净购汇,从近期市场走势看,5月很可能延续上述局面,不过在国内外大环境不乐观的情况下,为防止经济面临更大冲击,央行也不会坐视人民币单边下跌.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水320点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3955元.[CNY/CN]

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印度股市:主要股指连续第四个交易日收高,升至5月7日以来最高收盘位,受全球股市涨势的提振,因市场继续预期国内外会推出货币刺激政策,激励风险资产反弹.指标BSE指数.BSESN收涨1.2%,报16,649.05点.[.BO][ID:nL3E8H761A]

印度汇市:卢比兑美元突破55卢比的关口,触及逾两周高位,因中国央行在盘末时宣布降息,进一步激励全球风险意愿复苏.根据SBI数据SBITREASURY01,卢比兑美元INR=D2收报54.94/95,稍早曾触及5月28日以来的高点54.92,上日收报55.36/37.[INR/][ID:nL3E8H761P]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,303.960点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS升2.25%至705.91点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升0.52%至32.2500;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX上涨0.09%,报40.5500.

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巴西股市:因周四是公共假期休市.

巴西汇市:因周四公共假期休市.

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南非股市:收高,投资者对全球市场信心改善感到宽慰,不过黄金生产商类股追随黄金现货价格下跌.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收涨0.91%,报29,947.48点.综合指数.JALSH收升0.90%,报33,904.86点.[.J][ID:nL5E8H78DZ]

南非汇市:南非兰特兑美元盘中最高上涨1.2%,然后在拉锯战中回吐所有涨幅,因美国政策宽松的希望受挫,抵消了中国降息带给商品货币的积极影响.兰特/美元ZAR=D3一度触及5月22日以来的高点8.2215,追随全球商品货币受中国降息提振的涨势.不过兰特在盘末失去动能,1559GMT时跌至8.3220,周三收盘报8.3200.[ZAR/][ID:nL5E8H78V3](完)