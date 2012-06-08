《中国重要政经日程》--6月8日

=============================今日重要政经日程==========================

6/8(五)

--10时,国新办吹风会,中国社科院城市发展与环境研究所所长潘家华等人就科技在推动可持续发展方面的作用等答记者问.

--决策者会议策划集团(CDMC Events)主办的第五届中国产业地产高层峰会在上海召开.

--2012(第三届)中国民企投融资大会在杭州举行,至9日.

--2012(第十四届)中国风险投资论坛在深圳举行,至9日.

=============================近日重要政经日程==========================

6/10(日)

--2012年中国对外贸易500强企业论坛在宁波举行.

--国际航空运输协会(IATA)68届年会在北京举行.

6/13(三)

--决策者主办的第三届中国国际橡胶油产业高峰论坛在中国厦门举办,至周四.

6/14(四)

--决策者主办的第四届中国商业飞机论坛2012在上海召开,至周五.

6/15日(五)

--第十届软交会将于6月15-18日在大连举行.

6/20(三)

--2012首届中国品牌领袖峰会在北京举行.

--决策者主办的第五届亚洲船油论坛在香港举行,至周四.

6/21(四)

--决策者主办的中国国际太阳能发展论坛2012在北京召开,至周五.

--贸促会主办的2012中外服务贸易企业洽谈会在北京举行,至周五.

6/28(四)

--首届广州金交会中小企业融资论坛在广州举行.

--决策者主办的亚洲航运与造船行业峰会2012在上海召开,至周五.

7/6(五)

--2012年中国企业家论坛夏季高峰会在武汉举行,至8日.

8/26(日)

--第十五届成长中国高峰年会在北京举行.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)