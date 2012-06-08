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市场报道 | 2012年 6月 8日 星期五 09:05 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆空头惴惴不安可能推动其走高,基准线是关键

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* 欧元/日圆料处于交叉路口,可能上扬

* 关键在于是否能升越趋跌的一目均衡基准线

* 今天该基准线切入位在100.57.

* 若有效突破,预料将试探5月21-23日高位101.70-102.13-101.55

* 风险偏好是关键,且贝南克讲话后冒险情绪回落

* 在中国央行降息前后,冒险情绪推动欧元/日圆突破100.00,以及100.25-35的停止位

* 昨夜高位在100.63

* 在100.00附近仍有些支撑,下档停止单挂在99.75下方,以及纽约时段低位99.78.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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