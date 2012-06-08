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市场报道 | 2012年 6月 8日 星期五 08:36 BJT

《汇市简讯》美元兑泰铢跳涨

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* 美元/泰铢在纽约市场收报31.70,盘中介于31.50-74间波动

* 中国降息和贝南克讲话未带来太大影响

* 上日淡静的交投曾一度推动美元/泰铢回落至30.65.(完)

--编译 孙茉莉;审校 张涛

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