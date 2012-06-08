〔券商观点〕中国本次降息实为非对称降息,仍不排除再降可能--申银万国

路透北京6月8日电---中国央行三年半来首次降息,申银万国证券认为在企业投资动力不足、房地产投资下行以及外围动荡加剧的背景下,仍不能排除降息的可能.但何时再降仍需要一段时间的观察.维持年内仍将降准两次的判断.

申银万国宏观分析师李慧勇表示,这次降息名为对称降息,实际上是非对称降息.这次降息名义上存款和贷款均下降了0.25个百分点,但由于同时上调存款基准利率上限至1.1倍,实际存款利率变为3.575%,和降息前变化不大.

"贷款利率下限至0.8,实际贷款利率最低可降至5.048%,实际利率下降了0.856个百分点,有大幅度下降."他表示.

他并称,降息的作用将明显大于降准.一方面可以降低企业偏高的融资成本,稳定民间投资,更重要的是可以通过降息这一更加明确的货币宽松的信号来表达国家稳增长的决心,提振企业家的信心.但降息不能替代降准,我们维持年内仍将降准两次的判断.

申银万国表示,仍不能排除降息的可能.但何时再降仍需要一段时间的观察.既要观察外围经济环境的变化,也需要观察这次降息的效果.

中国人民银行周四晚间宣布,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年 期存贷款基准利率各0.25个百分点.调整后,中国金融机构一年期存贷款基准利率分别降至3.25%和6.31%.

央行同时宣布,自同日起,将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍;将 金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍.[ID:nSB1947465](完)