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货币新闻 | 2012年 6月 8日 星期五 08:46 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货跌1美元,因美国刺激举措充满不确定

路透新加坡6月8日电---布兰特原油期货周五跌1美元,跌破99美元,围绕美国联邦储备理事会(美联储,FED)是否会实施进一步货币刺激来提振美国经济的不确定性令市场承压.

0021GMT时,布兰特原油7月合约LCOc1跌1美元,至98.93美元.(完)

--编译 戴素萍;审校 王兴亚

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