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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 08:44 BJT

〔中国个股〕上海汽车5月汽车销量36.80万辆,同比增长近21%

路透上海6月8日电---中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周五公布产销快报,5月下属各家企业共实现汽车销售36.80万辆,较去年同期的30.43万辆增长近21%.

上海汽车并称,今年前五个月累计销售汽车187.71万辆,较去年同期增长11.32%.

上海汽车周四收报14.55元,一个月来累计下跌10.12%.(完)

参看详情,可点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 冉莹; 审校 黄凯

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