《中国报摘》--其他报纸重要消息6月8日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
**上海证券报**
--中国国务院副总理回良玉表示,未来中国将采取调整关税、融资支持和通关便利等一系列措施积极扩大进口,并继续鼓励外资进入现代产业体系.
--财政部部长谢旭人称,接下来财政政策六大研究重点主要包括保持物价稳定、加快经济发展方式转变、合理调整国民收入分配关系和保障改善民生等.
--深圳银监局发布的报告显示,尽管银行支持力度持续增强,但受内外部严峻的经济形势影响,深圳中小企业各项经营指标均出现较大幅度的下滑,融资需求也出现萎缩.
--中国保监会将在年内陆续成立13个项目组,正式启动第二代偿付能力制度体系建设的专项研究,包括研究制定最低资本标准、实际资本标准、集团监管标准、逆周期监管标准等工作.
--金地集团(600383.SS)5月实现签约面积24.8万平方米,签约金额30.4亿元,环比增幅分别为40%和34%.
**21世纪经济报 道**
--银监会近期向各资产管理公司下发了"金融资产管理公司非现场监管报表指标体系(试行)",首次确立了最低资本、杠杆率等监控类指标,其中对资产公司的最低资本要求为12.5%,大大高于此前业界预期的8%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 边竞; 审校 黄凯
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路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。