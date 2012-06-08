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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 08:52 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息6月8日

**上海证券报**

--中国国务院副总理回良玉表示,未来中国将采取调整关税、融资支持和通关便利等一系列措施积极扩大进口,并继续鼓励外资进入现代产业体系.

--财政部部长谢旭人称,接下来财政政策六大研究重点主要包括保持物价稳定、加快经济发展方式转变、合理调整国民收入分配关系和保障改善民生等.

--深圳银监局发布的报告显示,尽管银行支持力度持续增强,但受内外部严峻的经济形势影响,深圳中小企业各项经营指标均出现较大幅度的下滑,融资需求也出现萎缩.

--中国保监会将在年内陆续成立13个项目组,正式启动第二代偿付能力制度体系建设的专项研究,包括研究制定最低资本标准、实际资本标准、集团监管标准、逆周期监管标准等工作.

--金地集团(600383.SS)5月实现签约面积24.8万平方米,签约金额30.4亿元,环比增幅分别为40%和34%.

**21世纪经济报 道**

--银监会近期向各资产管理公司下发了"金融资产管理公司非现场监管报表指标体系(试行)",首次确立了最低资本、杠杆率等监控类指标,其中对资产公司的最低资本要求为12.5%,大大高于此前业界预期的8%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 边竞; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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