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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 09:03 BJT

〔中国个股〕光大银行重启H股IPO拟筹175亿港元,或7-8月间成行--报载

路透上海6月8日电---中国证券报周五报导,中国光大银行(601818.SS)正在重启H股IPO(首次公开发行),希望发行不超过40亿股H股,定价区间为每股3.8港元上下,考虑到绿鞋安排(超额配售权),总发行规模预计为175亿港元,有望7月下旬或8月初登陆香港交易所.

　报导引述投行人士表示,目前香港市场疲弱,虽然光大银行此次主动压缩融资规模,但融资规模能否如愿仍存在较大变数.

去年光大银行曾数度推迟了高至60亿美元的H股IPO.截至一季度末,光大银行的核心资本充足率仅为7.89%,低于8.5%的监管线.预计完成H股发行后,核心资本充足率将提升1.3个百分点左右,超过9%.

　光大银行A股周四收报2.83元人民币,过去一个月下滑7.82%.(完)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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