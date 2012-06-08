〔中国个股〕光大银行重启H股IPO拟筹175亿港元,或7-8月间成行--报载

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透上海6月8日电---中国证券报周五报导,中国光大银行(601818.SS)正在重启H股IPO(首次公开发行),希望发行不超过40亿股H股,定价区间为每股3.8港元上下,考虑到绿鞋安排(超额配售权),总发行规模预计为175亿港元,有望7月下旬或8月初登陆香港交易所.
报导引述投行人士表示,目前香港市场疲弱,虽然光大银行此次主动压缩融资规模,但融资规模能否如愿仍存在较大变数.
去年光大银行曾数度推迟了高至60亿美元的H股IPO.截至一季度末,光大银行的核心资本充足率仅为7.89%,低于8.5%的监管线.预计完成H股发行后,核心资本充足率将提升1.3个百分点左右,超过9%.
光大银行A股周四收报2.83元人民币,过去一个月下滑7.82%.(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
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路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。