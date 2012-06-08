〔中国个股〕光大银行重启H股IPO拟筹175亿港元,或7-8月间成行--报载

路透上海6月8日电---中国证券报周五报导,中国光大银行(601818.SS)正在重启H股IPO(首次公开发行),希望发行不超过40亿股H股,定价区间为每股3.8港元上下,考虑到绿鞋安排(超额配售权),总发行规模预计为175亿港元,有望7月下旬或8月初登陆香港交易所.

去年光大银行曾数度推迟了高至60亿美元的H股IPO.截至一季度末,光大银行的核心资本充足率仅为7.89%,低于8.5%的监管线.预计完成H股发行后,核心资本充足率将提升1.3个百分点左右,超过9%.