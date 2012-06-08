苹果或要求法院阻止三星在美推出新手机

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加州圣何塞6月7日电（记者 Dan Levine）---苹果(AAPL.O)的律师Josh Krevitt表示，苹果可能寻求法院下令禁止三星电子(005930.KS)本月晚些时候在美国推出Galaxy S III手机。
Krevitt周四在加州圣何塞联邦法院的一个听证会上称，苹果最早可能于周五提交文件，要求法院对三星电子推出Galaxy S III手机下达临时禁令。
“一旦进行了销售，将造成不可挽回的损害，”Krevitt说道。
但是，美国地区法官Lucy Koh指出，她还有很多其他的案件需要处理。如果苹果决定寻求禁令，可能会延缓7月对三星其他手机和Galaxy Tab 10.1的审判。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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