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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 08:40 BJT

〔日本股市〕日经指数因期货期权月度结算情况下滑,但跌幅有限

路透东京6月8日电---日股日经指数周五开盘下滑,受累期货期权月度结算.不过跌势有限,受中国提振经济举措和美国联邦储备理事会(美联储,FED)誓言若欧债危机恶化将采取行动的支撑.

日经指数.N225盘初跌0.5%,至8,593.91点.东证股价指数.TOPX亦跌0.4%,至727.78点.(完)

--编译 石冠兰; 审校 艾茂林

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