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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 08:34 BJT

〔韩国股市〕盘初上扬,受中国意外降息影响

路透首尔6月8日电---韩国股市周五盘初小升,有望录得连续第三日上涨,此前中国意外宣布降息以提振经济成长.

炼油商盘初领涨,SK Innovation(096770.KS)升1.5%,S-Oil(010950.KS)上扬1.1%.

0001GMT时,综合股价指数.KS11涨0.35%,至1,854.47点.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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