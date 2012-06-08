〔中国债市〕中小企业私募债即将发行,两大交易所已分别受理及批复申请

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透上海6月8日电---中国中小企业私募债即将发行,上海证券交易所总经理助理夏建亭透露,上交所正在审核七家发行人的备案材料.同时深证证券交易所在其官网上表示,已通过了首批中小企业私募债券备案申请.
中国证券报引述夏建亭指出,上交所备案材料已获受理的七家企业分布在文化传媒、高新技术、普通制造等领域，申请的私募债券发行额度从2,000万元人民币到1亿元不等.
他强调称,中小企业私募债券作为一种风险较高、流动性较差的信用债券品种,要求市场参与者有较强的风险意识和较好的风险管理能力.
据深交所负责人介绍,截至6月7日,首批共有国信证券、中银国际、国开证券、中信建投、平安证券、浙商证券、国泰君安和国海证券八家证券公司申报了13家中小企业私募债发行备案材料.目前,九家已通过深交所备案并于6月7日取得备案通知书,另外四家正履行备案程序.
通过私募债备案的九家中小企业涵盖了电子信息服务、节能服务等行业,股本规模有2千万左右,发行规模最低2千万元,最高2.5亿元,期限最短一年,最长三年.其中,八家采用了担保增信措施,六家提供了债项或主体的资信评级情况,债项评级最高的达到AA.
据了解,上述九家企业拟定的发行利率介于9.5%至13.5%之间.
上海证券报此前援引上海证券交易所总经理助理夏建亭表示,该所将在6月1日起开始接受中小企业私募债备案发行材料,目前暂选择北京、上海、天津、浙江、江苏、广东等六省市作为试点.[ID:nSB1565878] (完)
--发稿 刘昕; 审校 黄凯
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