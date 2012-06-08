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市场报道 | 2012年 6月 8日 星期五 08:44 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆在一目均衡基准线上方盘整

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* 澳元/日圆在78.55的一目均衡基准线上方盘整

* 目前走向不明,后市料取决于风险意愿

* 中国降息曾推高风险资产,但在贝南克讲话后风险意愿减弱

* 澳元/日圆曾最高涨至79.71,随后重回78.70-80区间

* 分时支撑位在78.60下方,一些交易商将停止位设在78.55以下

* 上档停止位设在79.75上方,80.00上方停止单更多.(完)

--编译 孙茉莉;审校 张涛

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