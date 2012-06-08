〔中国货币市场〕七天期回购加权利率跌逾30bp,央行三年半来首度降息

路透上海6月8日电---中国银行间市场周五早盘质押式回购利率CNREPO=CFXS七天期品种跌逾30个基点(bp),因央行此前宣布三年半来首度降息.

中国人民银行周四晚间宣布,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点.并自同日起,将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍;贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍.[ID:nSB1595064]

央行此前一次降息发生在2008年12月23日,调降一年期存贷款利率0.27个百分点.之后,为控制通胀,便进入升息周期.(完)

--发稿 冉莹; 审校 杨淑祯

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