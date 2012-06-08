《新兴市场重要经济事件预告》--6月8日-6月15日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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6月8日(五)
纽约--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在南德日报(Suddeutsche Zeitung)和美国智库大西洋理事会(Atlantic Council)主办的领导人对话年会上发表演讲.
东京--印度央行副总裁Subir Gokarn参加国际清算银行亚洲货币政策工作小组会议(最后一日).
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)、国际货币基金组织(IMF)和世界银行联合主办第12届金融业所面临政策挑战的国际研讨会(最后一日).
哥本哈根--国际金融协会(IIF)成员春季会议(最后一日).
首尔--韩国央行货币政策委员会会议.
印度孟买--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty在该国研究机构Skoch主办的"重振经济成长"研讨会上发表专门演讲(0330).
加蓬利伯维尔--首届纽约论坛非洲会议(至6月10日).
墨西哥城--墨西哥央行发表货币政策声明.
波哥大--哥伦比亚央行公布5月议息会议记录(0900).
巴西利亚--巴西央行公布5月30日货币政策会议记录(1130).
6月9日(六)
华盛顿---第八届八国集团(G8)暨20国集团(G20)青年领袖峰会(最后一日).
6月11日(一)
东京--国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿访问日本.
加拿大蒙特利尔--国际经济论坛美洲会议(至6月14日).
马普托--莫桑比克央行宣布利率决定.
路易港--毛里求斯央行货币政策委员会会议.
阿克拉--加纳央行货币政策委员会会议(至6月13日).
6月12日(二)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德就即将召开的里约+20峰会面临的挑战发表讲话.此次会议由全球发展中心主席Nancy Birdsall主办(1400).
日内瓦--世界贸易组织贸易政策检讨机构(TPRB)举行中国会议(至6月14日).
东京--国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿举行记者会(0320).
雅加达--印尼央行理事会会议.
科伦坡--斯里兰卡央行货币政策委员会会议.
布达佩斯--匈牙利央行货币委员会会议,不涉及利率决定.
6月13日(三)
维也纳--第五届石油输出国组织(OPEC)国际研讨会(至6月14日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议.
曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议.
萨格勒布--克罗地亚央行举行理事会会议.
阿克拉--加纳央行宣布利率决定.
6月14日(四)
维也纳--石油输出国组织(OPEC)第161次(普通)会议.
蒙特利尔--国际经济论坛美洲会议(最后一日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策审议机构中国会议.
马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议.
开罗--埃及央行举行货币政策委员会会议.
6月15日(五)
利马--秘鲁央行发表通胀报告.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 王兴亚
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