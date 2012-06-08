美国务卿希拉里要求阿萨德下台并离开叙利亚

(本文由路透中文网编译提供)

路透伊斯坦布尔6月7日电---美国国务卿希拉里周四敦促叙利亚总统阿萨德移交权力并离开叙利亚，并谴责在叙利亚哈马镇附近发生的大屠杀“丧尽天良”。

希拉里表示，只要前提是阿萨德让位给一个民主政府，美国愿与包括俄罗斯在内的联合国安理会所有成员国一道开会讨论叙利亚的政治前途。

在结束了与阿拉伯和西方国家外长关于反恐问题的会晤后，希拉里在伊斯坦布尔的一场新闻发布会上表示：“阿萨德必须移交权力并离开叙利亚。”

“我们昨天在哈马镇又见证了叙利亚当局支持的暴力行为，这种行径简直没有天理。阿萨德越发残暴和狡猾，只要阿萨德不离开，叙利亚不会也无法实现和平、稳定和民主。”

联合国观察团负责人周四表示，观察员不准进入哈马镇附近一个名叫Mazraat al-Qubeir的村子。反对阿萨德的活动人士称叙利亚军队和效忠阿萨德的民兵在该地屠杀了至少78名村民。

希拉里敦促国际社会团结起来，称只要他们同意阿萨德必须放弃权力，华府愿与任何国家合作。

希拉里表示，她周五将派出关于叙利亚问题的特别顾问前往莫斯科，与俄罗斯政府讨论叙利亚政治过渡的必要性。（完）