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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 08:54 BJT

〔韩国汇市〕韩元盘初几乎持平,韩债上涨

路透首尔6月8日电---韩元兑美元KRW=周五在本地市场盘初几乎持平,因美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克未暗示出台进一步货币刺激措施,这令人感到失望,抵销了中国央行意外降息的影响.

0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,171.3.周四本地收报1,171.5.

韩国综合股价指数.KS11持平,报1,847.42点.

三年期公债期货6月合约KTBc1上升0.08点,至104.77,追随美债走势.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,171.3 1,171.5

日圆/韩元JPYKRW=R 14.7063/248 15.0453/683

韩国公债期货KTBc1* 104.77 104.69

韩国综合股价指数.KS11 1,847.42 1,847.95

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)

--编译 肖群英;审校 郑茵

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