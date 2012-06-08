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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 09:01 BJT

〔全球金市〕现货金几无变动,贝南克证词令人失望打压金价上日重挫

路透新加坡6月8日电---金价周五几无变动,上日大幅下挫,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克未暗示很快出台刺激措施,令投资者失望并损及黄金对冲宽松货币政策的魅力.

0023GMT时,现货金XAU=基本持平于每盎司1,588.06美元,本周可能录得超过2%的跌幅.上日金价下挫近2%.

美国8月黄金期货GCQ2小涨0.1%,报每盎司1,589.70美元.

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