《中国经济焦点》央行意外降息让人担心5月经济数据或许不佳

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
记者 Nick Edwards
路透北京6月8日电---如果真像某些经济学家担心的那样,中国的降息暗示会有一些糟糕的经济数据即将出炉,那么全球对此的欢呼声可能逐渐归于沉寂.
中国周四意外宣布降息,令人愈发冀望信贷成本降低可帮助应对经济成长疲弱.全球股市亦受到鼓舞,确信主要经济体正在加紧经济刺激举措.
但这回中国人民银行自2008年末全球金融危机爆发以来的首次降息,也不禁让人对本周末将要公布的一大批5月中国数据感到惴惴不安.
本周稍早公布的路透调查结果显示,中国的经济形势在经历了4月的意外疲弱之后,5月可能显现持稳迹象.现在,一些分析师担心这些预期可能有问题.
"忧虑在于,周末即将公布中国工业增加值和居民消费价格指数(CPI),(降息)也许是在暗示,他们知道有数据疲弱之类的事情."Lloyds Bank驻伦敦外汇分析师Adrian Schmidt说.
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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