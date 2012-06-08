《中国经济焦点》央行意外降息让人担心5月经济数据或许不佳

记者 Nick Edwards

路透北京6月8日电---如果真像某些经济学家担心的那样,中国的降息暗示会有一些糟糕的经济数据即将出炉,那么全球对此的欢呼声可能逐渐归于沉寂.

中国周四意外宣布降息,令人愈发冀望信贷成本降低可帮助应对经济成长疲弱.全球股市亦受到鼓舞,确信主要经济体正在加紧经济刺激举措.

但这回中国人民银行自2008年末全球金融危机爆发以来的首次降息,也不禁让人对本周末将要公布的一大批5月中国数据感到惴惴不安.

本周稍早公布的路透调查结果显示,中国的经济形势在经历了4月的意外疲弱之后,5月可能显现持稳迹象.现在,一些分析师担心这些预期可能有问题.

"忧虑在于,周末即将公布中国工业增加值和居民消费价格指数(CPI),(降息)也许是在暗示,他们知道有数据疲弱之类的事情."Lloyds Bank驻伦敦外汇分析师Adrian Schmidt说.