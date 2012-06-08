〔中国债市动态〕中长期利率债早盘卖价收益率跌约10个bp,央行意外宣布降息

路透北京6月8日电---中国银行间债市周五中长期利率债早盘卖价收益率跌约10个基点,此前中国央行意外宣布降息,为三年半来首见.

交易员并透露,利率互换(IRS)报价早盘报价亦下滑10-20个基点,长端跌幅明显.

中国人民银行周四晚间宣布,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年 期存贷款基准利率各0.25个百分点.调整后,中国金融机构一年期存贷款基准利率分别降至3.25%和6.31%.

央行同时宣布,自同日起,将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍;将 金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍.[ID:nSB1947465](完)