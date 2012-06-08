〔芝加哥期市〕美国谷物期货下跌,因美联储未承诺采取刺激措施

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透悉尼6月8日电---美国谷物期货周五下跌,因美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克的讲话打击了新一轮经济刺激的预期,抵销了稍早中国降息带来的动能.
芝加哥期货交易所(CBOT)-12月玉米合约CZ2跌0.72%,上日劲扬3%,为去年10月以来最大单日涨幅;近月玉米合约跌0.8%,上日升1.3%并触及两周高位.
7月小麦合约下滑0.97%,受明年丰收前景拖累,但分析师预料美国农业部(USDA)将调降对明年产量的预估.该合约周四劲升2.8%.
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。