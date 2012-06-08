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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 09:03 BJT

〔芝加哥期市〕美国谷物期货下跌,因美联储未承诺采取刺激措施

路透悉尼6月8日电---美国谷物期货周五下跌,因美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克的讲话打击了新一轮经济刺激的预期,抵销了稍早中国降息带来的动能.

芝加哥期货交易所(CBOT)-12月玉米合约CZ2跌0.72%,上日劲扬3%,为去年10月以来最大单日涨幅;近月玉米合约跌0.8%,上日升1.3%并触及两周高位.

7月小麦合约下滑0.97%,受明年丰收前景拖累,但分析师预料美国农业部(USDA)将调降对明年产量的预估.该合约周四劲升2.8%.

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