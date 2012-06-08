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市场报道 | 2012年 6月 8日 星期五 09:19 BJT

《汇市简讯》欧元/美元跌破上日低点,因风险意愿减弱

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* 昨日所及1.2540低点下方的止损单遭触发,因市场担心中国数据恐疲弱

* 亚洲股市下滑,标准普尔指数期货跌0.4%

* 主要支撑位在1.2495/1.2500(为1.2288/1.2626涨势的38.2%回档位)

* 若跌破1.2495则暗示顶部位于1.2625附近,此前曾两次上破未果.(完)

--编译 孙茉莉;审校 徐文焰

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