《全球主要国家债券发行预告》--6月8日-6月15日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透6月8日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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6/8 英国 标售国库券
6/11 0600 德国 40亿欧元 六个月期国库券
6/11 1530 美国 13周和26周期国库券
6/11 1250 法国 BTF债券
6/12 英国 票息1.0%、2017年到期的债券
6/12 1700 美国 三年期公债
6/12 1530 美国 四周期国库券
6/12 0130 日本 五年期公债
6/13 意大利 2013年6月14日到期的364天期BOT债券
6/13 加拿大 三年期公债
6/13 0600 德国 50亿欧元 票息1.75%,2022年7月4日到期的10年期联邦债券
6/13 1700 美国 10年期公债
6/13 0120 日本 (约两个月期)贴现国库券
6/14 英国 票息4.0%,2060年到期的公债
6/14 1700 美国 30年期公债
6/14 0120 日本 三个月期贴现国库券
6/14 0130 日本 20年期公债
6/14 意大利 中长天期债券
6/15 英国 标售国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 王兴亚
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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