版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 09:16 BJT

〔标题新闻〕港股周五料受中国意外降息提振高开,但投资者担心此举或意味中国经济更加疲弱

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8H802E]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐