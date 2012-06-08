《中国金融焦点》存款利率上浮搅热"揽储战",净息差收窄令银行承压

* 利率市场化迈出实质一步

* 大银行存款利率已经开始上浮

* 贷款有额度控制,银行不愿无量还降价

* 天然优势越来越少,被迫加速转型

* 小银行靠议价能力,大银行靠混业经营

作者 张胜男

路透北京6月8日电---中国利率市场化终于迈出实质一步.随着央行放松存贷款利率浮动区间,商业银行净息差收窄已是大势所趋,并将迫使其加速转型,转向更多依赖中间业务收入.

分析人士指出,存款流失和贷存比限制导致的"拉存款"压力下,存款利率上浮将是大概率事件;而手握定价权的银行出于锁定收益的考虑,对贷款利率下浮则会谨慎对待,从而令利率市场化的冲击稍显温和.

"对银行确实是个挑战,尤其是存款利率的上浮开了个口子.现在各家银行存款争夺这么激烈,怎么定价成为挑战,...贷款倒是影响不大."金融专家赵庆明称.

兴业银行(601166.SS)首席经济学家鲁政委认为,存款利率执行行为可能趋同,金融机构可能普遍选择执行存款利率上浮1.1倍;而贷款利率则可能出现分歧.有限的信贷资源和资本充足率的压力,会使得银行必须认真权衡自己应该专注的客户群体,并为其选择合适的融资方式,以便获得最佳回报.

中国央行周四晚间宣布,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点,为三年半来首次降息;同时将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍,贷款利率浮动区间下限则调整为基准利率的0.8倍.[ID:nSB1947465]

人民币存款利率可上浮的新规一经公布,商业银行的揽储大战马上即由此前的"暗战"迅速升级为"明抢".包括工行(601398.SS)在内的五大国有银行周五均第一时间顺势上调从活期到定期的部分存款利率,部分资金饥渴的小型银行更是一浮到顶,而招行(600036.SS)等八家全国性股份制上市银行则保持岿然不动.[ID:nSB1597114]

受净息差收窄等担忧影响,中港两地上市的中资银行股今日全线下跌,并拖累大盘,上证180金融指数.SSE180FI跌幅达1.3%,其中工行A股收挫0.72%,其H股(1398.HK)则大跌近5%.

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**存款利率上浮影响更大**

尽管央行政策的初衷是降息以缓解企业成本压力,但实际到企业贷款时,特别是中小企业贷款时,利率上浮的可能性还是很大.

瑞银证券银行业分析师励雅敏认为,在当前市场环境下,存款利率可上浮的放宽对银行吸存成本的影响,将大于贷款利率下浮的放宽对贷款收益率的影响,从而对此次好于市场预期的对称式降息产生抵冲.考虑到理财产品的发行已经导致部分存款利率市场化的现实,负面作用将有所缓解.

高盛高华证券分析师马宁认为,存款利率上浮对活期存款占比较高和贷存比较低的银行影响较小,其中包括五大国有银行及招商银行(3968.HK)、重庆农商行(3618.HK)和北京银行(601169.SS).

对于未跟随国有银行上浮存款利率,某股份制银行资产负债管理部人士表示,目前该行的策略是控制成本,压缩中长期贷款,出于成本的考虑更不愿主动"提价"了.

他称,降息本来已经对银行不利了,如果存款利率再上升压力会很大.未来肯定是存款竞争激烈的局面,因此控制成本尤为重要.

另一股份制银行公司业务部人士认为,现行制度下,贷款还是紧缺资源,降息后上浮比例恐怕会更高,以更接近之前的实际利率.但如果放开幅度更大,或者额度管制放开,就不好说了,"如果是敞开了放,大家估计会有个竞价的问题.市场上需求还是有的."

央行一季度货币政策执行报告显示,一季度金融机构贷款利率总体有所下行,3月贷款加权平均利率为7.61%,比年初下降0.40个百分点.但从利率浮动情况看,3月执行上浮利率的贷款占比为70.43%,比年初上升4.41个百分点.

与此同时,分析人士呼吁在利率市场化的同时也要配套更多改革,比如放松信贷额度管理,调整存贷比分母等.

赵庆明建议,一方面要调整存贷比的分母,把同业存款纳进来;另一方面,应该杜绝月末/季末冲贷现象,月末贷、月初还,对实体经济没有任何积极影响,反而扰乱了统计数据,制造虚假繁荣干扰政策抉择.

香港一位不具名的银行业分析师则认为,新规对大银行的挑战更强烈些,促使他们必须混业经营.所以在利率市场化的同时,政府还应该开放混业经营的大门,同时降低银行的营业税,"不能只有一个动作,信贷额度管制,存贷比等等这些都要改."

**加速转型**

目前来看,为应对挑战,大银行需加速转型成为真正的全能银行,用投资银行、财富管理等其他业务来代替并抵消存贷利差收入;而股份制银行则可以向中小企业、小微企业倾斜,提高贷款定价权.

东方证券银行业分析师金麟认为,长期内利率市场化将推动中资银行存贷利差下降100BP(基点)以上.

据投行报告,存贷款息差贡献了中国银行业50%以上的收入,加上债券息差一共贡献了80%的收入,而息差上下变化10个基点对银行利润的影响大概是5%-7%.2012年一季度在按揭贷款重新定价的基础上,16家A股上市银行平均净息差仅为2.65%,同比上升11个基点,环比则下降8个基点.

"利率市场化对银行的管理能力是一个很大的挑战.但这是一个缓慢的过程,要看市场的适应能力,银行的管理能力能否跟得上."建设银行风险部一高管称.

赵庆明认为,就算贷款利率下浮区间扩大,能够影响到的也只有大企业优质客户,因为小企业在银行面前仍然没有议价能力.而现在银行为大企业提供的是一揽子金融服务,未来随着直接融资比例提高,赚不到大企业息差就赚财务顾问费,"原来是从大企业身上吃利差,以后要吃投行业务,客户还在,还离不开银行."

民生银行(1988.HK)(600016.SS)一风险管理部人士则指出,随着利率市场化的推进,大银行会很难过.他们的主要客户是大型国有企业,银行在这些客户面前无从谈及议价能力,反倒是中小银行更有优势.他最初曾就职于某国有大行.

"我们就是贵,但是贵得有道理.我们相当于把钱给他们送到市场里啊."某股份制银行北京地区的一位小微企业客户经理在新发地批发市场对路透电话表示.

中信银行(601998.SS)(0998.HK)一客户经理表示,今年该行也调整战略为主攻"经营贷",即个人经营贷款.其他的比如前两年还主推的房地产相关贷款都不让做了."做小企业,整体出去跑,找到一个合适的好客户比以前做房贷时候难多了."她抱怨道.(完)