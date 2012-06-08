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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 09:18 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--6月8日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国北车601299.SS40亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中信银行及中行主承
  华能澜沧江水电20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),中国银行及国开行主承
  重庆高速公路集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)中期票据簿记建档(主体评级AA+),建行主承
  苏州高新科技中小企业1.8亿元三年期集合票据簿记建档(债项评级AA),农业银行主承
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  二、新债上市:

  国家开发银行200亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债120225,基本利差0.46%
  山西国电集团20亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1280158,票面利率5.38%
  南通通州区惠通投资公司18亿元七年期固息债1280160,票面利率6.80%
  常州中小企业1.8亿元三年期集合票据051202001,票面利率5.65% 
  宁夏宝丰能源集团3亿元一年期短融041262019,票面利率4.95% 
  中粮集团60亿元一年期短融041253028,票面利率3.69% 
  中国汽车技术研究中心6亿元五年期中票1282189,票面利率5.45%
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  三、缴款:  

  江西水利投资集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280167,票面利率5.60%
  南京长江第二大桥3亿元一年期短融
  厦门信达(000701.SZ)3亿元一年期短融
  龙净环保(600388.SS)5亿元五年期中票
  安徽淮海实业发展集团4亿元三年期浮息(一年定存基准)中票
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  四、还本付息:

  中国石化财务公司30亿元三年期固息债092202到期兑付,票面利率2.45%
  中国人民银行20亿元一年期央行票据1101040到期兑付,参考收益率3.3058%
  山西兰花煤炭集团6亿元一年期短融1181268到期兑付,票面利率4.91%
  交运股份(600676.SS)6亿元一年期短融1181269到期兑付,票面利率4.91%
  中国联合网络通信集团20亿元10年期固息债078016付息,票面利率4.50%
  中国石化财务公司30亿元五年期固息债092203付息,票面利率3.46%
  开滦集团20亿元10年期固息债0980103付息,票面利率5.15%
  盐城东方投资开发集团10亿元七年期固息债1080070付息,票面利率5.75%
  中石油集团150亿元七年期投资人选择权(5+2)中票1082107付息,票面利率3.90%
  国家开发银行200亿元七年期固息金融债110235付息,票面利率4.37%
  哈尔滨城投15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180111付息,票面利率6.40%
  渭南城投6亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180112付息,票面利率6.00%
  渭南城投12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180113付息,票面利率6.50%
  焦作建设投资公司22亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180114付息,票面利率6.20%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国人民银行周四晚间宣布,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率
各0.25个百分点,其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金存贷款利率相应调整.
[ID:nSB1947465]
  --上海证券交易所总经理助理夏建亭透露,上交所正在审核七家发行人的备案材料.同时深
证证券交易所在其官网上表示,已通过了首批中小企业私募债券备案申请.[ID:nSB1596444]
  --行业资讯机构息旺能源(C1)周四称,预计中国将在周六(9日)凌晨下调成品油零售价,按公式
推算降幅在620元人民币/吨,折合汽油0.45元/升,柴油0.52元/升.[ID:nSB1594726] 

  --国家统计局6/9公布5月工业品价格指数(PPI)               (4月-0.7%)
                     5月居民消费价格指数(CPI)             (4月3.4%)
                     1-5月固定资产投资                    (1-4月20.2%) 
                     5月社会消费品零售总额                (4月14.1%) 
                     5月工业增加值                        (4月9.3%) 
                     5月房地产投资和销售情况月度报告

    中国海关6/10公布5月进出口贸易数据                     (4月贸易顺差184.2亿美元)

    国家统计局6/18公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告   
              6/29公布1-5月规模以上工业企业利润           
  ==============================================================================(完)

  --整理 冉莹/刘昕; 审校 边竞

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