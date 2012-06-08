《中国债券市场每日交易备忘》--6月8日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国北车601299.SS40亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中信银行及中行主承 华能澜沧江水电20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),中国银行及国开行主承 重庆高速公路集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)中期票据簿记建档(主体评级AA+),建行主承 苏州高新科技中小企业1.8亿元三年期集合票据簿记建档(债项评级AA),农业银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 国家开发银行200亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债120225,基本利差0.46% 山西国电集团20亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1280158,票面利率5.38% 南通通州区惠通投资公司18亿元七年期固息债1280160,票面利率6.80% 常州中小企业1.8亿元三年期集合票据051202001,票面利率5.65% 宁夏宝丰能源集团3亿元一年期短融041262019,票面利率4.95% 中粮集团60亿元一年期短融041253028,票面利率3.69% 中国汽车技术研究中心6亿元五年期中票1282189,票面利率5.45% ============================================================================== 三、缴款: 江西水利投资集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280167,票面利率5.60% 南京长江第二大桥3亿元一年期短融 厦门信达( 000701.SZ )3亿元一年期短融 龙净环保( 600388.SS )5亿元五年期中票 安徽淮海实业发展集团4亿元三年期浮息(一年定存基准)中票 ============================================================================== 四、还本付息: 中国石化财务公司30亿元三年期固息债092202到期兑付,票面利率2.45% 中国人民银行20亿元一年期央行票据1101040到期兑付,参考收益率3.3058% 山西兰花煤炭集团6亿元一年期短融1181268到期兑付,票面利率4.91% 交运股份( 600676.SS )6亿元一年期短融1181269到期兑付,票面利率4.91% 中国联合网络通信集团20亿元10年期固息债078016付息,票面利率4.50% 中国石化财务公司30亿元五年期固息债092203付息,票面利率3.46% 开滦集团20亿元10年期固息债0980103付息,票面利率5.15% 盐城东方投资开发集团10亿元七年期固息债1080070付息,票面利率5.75% 中石油集团150亿元七年期投资人选择权(5+2)中票1082107付息,票面利率3.90% 国家开发银行200亿元七年期固息金融债110235付息,票面利率4.37% 哈尔滨城投15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180111付息,票面利率6.40% 渭南城投6亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180112付息,票面利率6.00% 渭南城投12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180113付息,票面利率6.50% 焦作建设投资公司22亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180114付息,票面利率6.20% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国人民银行周四晚间宣布,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率 各0.25个百分点,其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金存贷款利率相应调整. [ID:nSB1947465] --上海证券交易所总经理助理夏建亭透露,上交所正在审核七家发行人的备案材料.同时深 证证券交易所在其官网上表示,已通过了首批中小企业私募债券备案申请.[ID:nSB1596444] --行业资讯机构息旺能源(C1)周四称,预计中国将在周六(9日)凌晨下调成品油零售价,按公式 推算降幅在620元人民币/吨,折合汽油0.45元/升,柴油0.52元/升.[ID:nSB1594726] --国家统计局6/9公布5月工业品价格指数(PPI) (4月-0.7%) 5月居民消费价格指数(CPI) (4月3.4%) 1-5月固定资产投资 (1-4月20.2%) 5月社会消费品零售总额 (4月14.1%) 5月工业增加值 (4月9.3%) 5月房地产投资和销售情况月度报告 中国海关6/10公布5月进出口贸易数据 (4月贸易顺差184.2亿美元) 国家统计局6/18公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告 6/29公布1-5月规模以上工业企业利润 ==============================================================================(完) --整理 冉莹/刘昕; 审校 边竞