《中国债券市场每日交易备忘》--6月8日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国北车601299.SS40亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中信银行及中行主承 华能澜沧江水电20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),中国银行及国开行主承 重庆高速公路集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)中期票据簿记建档(主体评级AA+),建行主承 苏州高新科技中小企业1.8亿元三年期集合票据簿记建档(债项评级AA),农业银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 国家开发银行200亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债120225,基本利差0.46% 山西国电集团20亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1280158,票面利率5.38% 南通通州区惠通投资公司18亿元七年期固息债1280160,票面利率6.80% 常州中小企业1.8亿元三年期集合票据051202001,票面利率5.65% 宁夏宝丰能源集团3亿元一年期短融041262019,票面利率4.95% 中粮集团60亿元一年期短融041253028,票面利率3.69% 中国汽车技术研究中心6亿元五年期中票1282189,票面利率5.45% ============================================================================== 三、缴款: 江西水利投资集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280167,票面利率5.60% 南京长江第二大桥3亿元一年期短融 厦门信达(000701.SZ)3亿元一年期短融 龙净环保(600388.SS)5亿元五年期中票 安徽淮海实业发展集团4亿元三年期浮息(一年定存基准)中票 ============================================================================== 四、还本付息: 中国石化财务公司30亿元三年期固息债092202到期兑付,票面利率2.45% 中国人民银行20亿元一年期央行票据1101040到期兑付,参考收益率3.3058% 山西兰花煤炭集团6亿元一年期短融1181268到期兑付,票面利率4.91% 交运股份(600676.SS)6亿元一年期短融1181269到期兑付,票面利率4.91% 中国联合网络通信集团20亿元10年期固息债078016付息,票面利率4.50% 中国石化财务公司30亿元五年期固息债092203付息,票面利率3.46% 开滦集团20亿元10年期固息债0980103付息,票面利率5.15% 盐城东方投资开发集团10亿元七年期固息债1080070付息,票面利率5.75% 中石油集团150亿元七年期投资人选择权(5+2)中票1082107付息,票面利率3.90% 国家开发银行200亿元七年期固息金融债110235付息,票面利率4.37% 哈尔滨城投15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180111付息,票面利率6.40% 渭南城投6亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180112付息,票面利率6.00% 渭南城投12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180113付息,票面利率6.50% 焦作建设投资公司22亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180114付息,票面利率6.20% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国人民银行周四晚间宣布,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率 各0.25个百分点,其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金存贷款利率相应调整. [ID:nSB1947465] --上海证券交易所总经理助理夏建亭透露,上交所正在审核七家发行人的备案材料.同时深 证证券交易所在其官网上表示,已通过了首批中小企业私募债券备案申请.[ID:nSB1596444] --行业资讯机构息旺能源(C1)周四称,预计中国将在周六(9日)凌晨下调成品油零售价,按公式 推算降幅在620元人民币/吨,折合汽油0.45元/升,柴油0.52元/升.[ID:nSB1594726] --国家统计局6/9公布5月工业品价格指数(PPI) (4月-0.7%) 5月居民消费价格指数(CPI) (4月3.4%) 1-5月固定资产投资 (1-4月20.2%) 5月社会消费品零售总额 (4月14.1%) 5月工业增加值 (4月9.3%) 5月房地产投资和销售情况月度报告 中国海关6/10公布5月进出口贸易数据 (4月贸易顺差184.2亿美元) 国家统计局6/18公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告 6/29公布1-5月规模以上工业企业利润 ==============================================================================(完) --整理 冉莹/刘昕; 审校 边竞
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。