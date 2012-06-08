〔中国货币市场〕七天期回购利率下行,存款利率可上浮将影响资金成本(更新版2)

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海6月8日电---因央行三年半来首度降息,中国银行间市场七天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周五早盘下降逾20个基点(bp).分析人士认为,存款利率浮动区间上限的调整,令存款利率实际下调幅度将不及0.25个百分点,从而限制资金成本的下降空间.
受负利率因素影响,近期金融机构人民币存款流失严重.目前信贷需求一般,预计银行暂时没有非常强烈的吸储动力.但中长期看,为稳定存款来源,不排除部分机构存款利率出现趋势性上浮.受成本限制,银行间资金利率中枢难出现明显的下降.
在中国央行正式宣布可上浮人民币存款利率后,国有大型银行及股份制商业银行反应迅速,周五早晨普遍调整了从活期到定期的部分存款利率,拉开了存款竞争的序幕.[ID:nSH0107393]
不过,降息与公开市场正回购中标利率定位存在一定的相关性.若正回购利率下调,可能扰动短期货币市场的表现.
"存款利率实质上没有下降,资金成本无法下降.回购利率基本上接近银行的资金成本,资金成本成为回购利率中枢的主要约束."上海一银行分析师认为.
中国人民银行周四晚间宣布,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点.并自同日起,将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍;贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍.[ID:nSB1595064]
早盘七天期回购利率下行,且成交非常稀疏.华北一银行交易员指出,市场间资金面宽松,机构融入意愿较低.加之一开盘隔夜和七天期利率出现明显倒挂,机构更青睐于融出隔夜资金.
今日隔夜及七天期质押式回购利率开盘分别报2.40%、2.20%,两者倒挂达20bp.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间12:01 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.4141 2.415 -0.09 4,924.70
七天CN7DRP=CFXS 2.4578 2.6881 -23.03 309.74
14天CN14DRP=CFXS 2.8627 2.884 -2.13 36.24
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.4115 2.4099 +0.16 1,670.20
七天CHICNY7D=CFXS 2.4532 2.7075 -25.43 34.80
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.4350 2.5400 -10.50 386.54
七天<0#CN7DRPO=SS> 2.3500 2.3000 +5.00 122.26
14天<0#CN14DRPO=SS> 2.5100 2.3100 +20.00 2.83
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.4500 2.4500 +0.00
七天CN7DRPFIX=CFXS 2.4400 2.7000 -26.00
14天CN14DRPFIX=CFXS 2.8100 2.8800 -7.00
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.4033 2.4008 +0.25
七天SHICNYSWD= 2.4567 2.6750 -21.83
三个月SHICNY3MD= 4.1163 4.1701 -5.38
==============================================================================(完)
--发稿 冉莹; 审校 黄凯/张喜良
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