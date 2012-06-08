〔中国货币市场〕七天期回购利率下行,存款利率可上浮将影响资金成本(更新版2)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海6月8日电---因央行三年半来首度降息,中国银行间市场七天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周五早盘下降逾20个基点(bp).分析人士认为,存款利率浮动区间上限的调整,令存款利率实际下调幅度将不及0.25个百分点,从而限制资金成本的下降空间.

受负利率因素影响,近期金融机构人民币存款流失严重.目前信贷需求一般,预计银行暂时没有非常强烈的吸储动力.但中长期看,为稳定存款来源,不排除部分机构存款利率出现趋势性上浮.受成本限制,银行间资金利率中枢难出现明显的下降.

在中国央行正式宣布可上浮人民币存款利率后,国有大型银行及股份制商业银行反应迅速,周五早晨普遍调整了从活期到定期的部分存款利率,拉开了存款竞争的序幕.[ID:nSH0107393]

不过,降息与公开市场正回购中标利率定位存在一定的相关性.若正回购利率下调,可能扰动短期货币市场的表现.

"存款利率实质上没有下降,资金成本无法下降.回购利率基本上接近银行的资金成本,资金成本成为回购利率中枢的主要约束."上海一银行分析师认为.

中国人民银行周四晚间宣布,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点.并自同日起,将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍;贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍.[ID:nSB1595064]

早盘七天期回购利率下行,且成交非常稀疏.华北一银行交易员指出,市场间资金面宽松,机构融入意愿较低.加之一开盘隔夜和七天期利率出现明显倒挂,机构更青睐于融出隔夜资金.

今日隔夜及七天期质押式回购利率开盘分别报2.40%、2.20%,两者倒挂达20bp.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:01 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.4141 2.415 -0.09 4,924.70

七天CN7DRP=CFXS 2.4578 2.6881 -23.03 309.74

14天CN14DRP=CFXS 2.8627 2.884 -2.13 36.24

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.4115 2.4099 +0.16 1,670.20

七天CHICNY7D=CFXS 2.4532 2.7075 -25.43 34.80

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.4350 2.5400 -10.50 386.54

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.3500 2.3000 +5.00 122.26

14天<0#CN14DRPO=SS> 2.5100 2.3100 +20.00 2.83

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.4500 2.4500 +0.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 2.4400 2.7000 -26.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 2.8100 2.8800 -7.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.4033 2.4008 +0.25

七天SHICNYSWD= 2.4567 2.6750 -21.83

三个月SHICNY3MD= 4.1163 4.1701 -5.38

==============================================================================(完)

--发稿 冉莹; 审校 黄凯/张喜良

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