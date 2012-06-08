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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 09:21 BJT

〔标题新闻〕卡塔尔下调马林原油和陆地原油5月回溯官方售价分别至每桶108.50和109.45美元

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8H600K]

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