(重发)〔投行报告〕料下半年中国央行还将降息两次,每次25个基点--渣打

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(重发以在标题中补上中国)
路透北京6月8日电---中国央行三年半来首度降息后,渣打银行周五发布报告称,基于五至六月间中国疲弱的经济数据前景及欧元区持续面临的困境,料下半年央行还将降息两次,每次25个基点.
报告并称,此次降息动作料可刺激经济增长,缓和人民币贬值压力,但将侵蚀银行的盈利能力.
"我们将预期进行了调整...现在我们预计央行将在2012年内另有两次利率下调,(基于1年期基准利率)每次调降25个基点."报告称.
渣打银行对中国下半年的增长前景保持乐观.目前看来经济基本面仍然坚挺,强劲的就业市场和持续快速增长的工资水平均是佐证.
"因此我们预计在北京政策放松的支持下,中国经济将在七至八月迎来快速反弹."报告并称.
中国人民银行周四晚间意外宣布三年半来首度降息,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点.调整后,中国金融机构一年期存贷款基准利率分别降至3.25%和6.31%.[ID:nSB1595120]
央行同时宣布,将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍;将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍.
报告认为,此次调整标志着中国向利率改革迈出重要一步.因过去官方不允许银行向储户提供比基准利率更高的存款利率(尽管理财产品已设法突破这一限制).(完)
--发稿 苏丹; 审校 黄凯
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。