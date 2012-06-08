(重发)〔投行报告〕料下半年中国央行还将降息两次,每次25个基点--渣打

(重发以在标题中补上中国)

路透北京6月8日电---中国央行三年半来首度降息后,渣打银行周五发布报告称,基于五至六月间中国疲弱的经济数据前景及欧元区持续面临的困境,料下半年央行还将降息两次,每次25个基点.

报告并称,此次降息动作料可刺激经济增长,缓和人民币贬值压力,但将侵蚀银行的盈利能力.

"我们将预期进行了调整...现在我们预计央行将在2012年内另有两次利率下调,(基于1年期基准利率)每次调降25个基点."报告称.

渣打银行对中国下半年的增长前景保持乐观.目前看来经济基本面仍然坚挺,强劲的就业市场和持续快速增长的工资水平均是佐证.

"因此我们预计在北京政策放松的支持下,中国经济将在七至八月迎来快速反弹."报告并称.

中国人民银行周四晚间意外宣布三年半来首度降息,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点.调整后,中国金融机构一年期存贷款基准利率分别降至3.25%和6.31%.[ID:nSB1595120]

央行同时宣布,将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍;将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍.

报告认为,此次调整标志着中国向利率改革迈出重要一步.因过去官方不允许银行向储户提供比基准利率更高的存款利率(尽管理财产品已设法突破这一限制).(完)