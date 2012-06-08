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货币新闻 | 2012年 6月 8日 星期五 09:46 BJT

〔表格〕澳洲4月经季节调整的商品/服务贸易收支为逆差2.03亿澳元

路透悉尼6月8日电---澳洲统计局周五公布,4月经季节调整的商品/服务贸易收支为逆差2.03亿澳元,路透调查预估为逆差9亿澳元.

以下为详细数据(单位为10亿澳元):

4月 3月

整体出口 26.082 25.244

整体进口 26.285 26.526

商品与服务贸易收支 逆差0.203 逆差1.282

浏览统计局相关数据,请点击:(www.abs.gov.au)(完)

浏览澳洲数据相关新闻,请点选[ECI-AU-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 吴云凌;审校 徐文焰

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