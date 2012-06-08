〔路透调查〕加元/美元料将走强,12个月内可望重返平价水准

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透多伦多6月7日电---周四发布的路透调查结果显示,在本国央行政策立场相对强硬和商品价格走高的推动下,加元兑美元很快将摆脱近期的低迷表现,一年后可望重返平价水平.
加元/美元CAD=D4周一跌至六个月低点1.0446加元.与其他商品货币一样,加元近几周受到对欧债危机与全球经济增长缓慢的担忧拖累而下跌.
但是此波跌势预计不会持久.全球47位受访外汇分析师的预估中值显示,加元/美元一个月后料为1.03加元,三个月后升至1.02,在六个月及12个月后达到1.000.加元/美元周四收报1.0279加元,或0.9729美元.
"不考虑目前市场的风险规避情绪,我认为加元看起来仍相对强势.加拿大央行当然要比其他所有发达经济体都要强硬," 加拿大丰业银行首席货币策略师Camilla Sutton表示.
加拿大央行周二一如预期维持指标利率水平在1%,但仍暗示可能升息.该声明论调比许多市场人士的预期更加强硬.
Sutton同时预期强劲的商品价格将会提振加元.丰业银行预测加元/美元一年后将升至0.97加元.
"在我们看来中国经济在软着陆,这应能支持商品价格,虽然不会达到纪录高位,但以历史标准衡量仍将处于较高水准,"她表示.(完)
--编译 梁姿;审校 徐文焰
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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