〔路透调查〕加元/美元料将走强,12个月内可望重返平价水准

路透多伦多6月7日电---周四发布的路透调查结果显示,在本国央行政策立场相对强硬和商品价格走高的推动下,加元兑美元很快将摆脱近期的低迷表现,一年后可望重返平价水平.

加元/美元CAD=D4周一跌至六个月低点1.0446加元.与其他商品货币一样,加元近几周受到对欧债危机与全球经济增长缓慢的担忧拖累而下跌.

但是此波跌势预计不会持久.全球47位受访外汇分析师的预估中值显示,加元/美元一个月后料为1.03加元,三个月后升至1.02,在六个月及12个月后达到1.000.加元/美元周四收报1.0279加元,或0.9729美元.

"不考虑目前市场的风险规避情绪,我认为加元看起来仍相对强势.加拿大央行当然要比其他所有发达经济体都要强硬," 加拿大丰业银行首席货币策略师Camilla Sutton表示.

加拿大央行周二一如预期维持指标利率水平在1%,但仍暗示可能升息.该声明论调比许多市场人士的预期更加强硬.

Sutton同时预期强劲的商品价格将会提振加元.丰业银行预测加元/美元一年后将升至0.97加元.

"在我们看来中国经济在软着陆,这应能支持商品价格,虽然不会达到纪录高位,但以历史标准衡量仍将处于较高水准,"她表示.(完)