《韩国利率纪事》1999年以来指标利率之变动

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透首尔6月8日电---韩国央行周五一如预期连续第12个月维持利率不变.[ID:nSB1596618]
以下为韩国央行指标利率变动的历史(1百分点=100基点):
2011年 6月10日 调升25个基点至3.25%
2011年 3月10日 调升25个基点至3.00%
2011年 1月13日 调升25个基点至2.75%
2010年11月16日 调升25个基点至2.50%
2010年 7月 9日 调升25个基点至2.25%
2009年 2月12日 调降50个基点至2.00%
2009年 1月 9日 调降50个基点至2.50%
2008年12月11日 调降100个基点至3.00%
2008年11月 7日 调降25个基点至4.00%
*2008年10月27日 调降75个基点至4.25%
2008年10月 9日 调降25个基点至5.00%
2008年 8月 7日 调升25个基点至5.25%
2007年 8月 9日 调升25个基点至5.00%
2007年 7月12日 调升25个基点至4.75%
2006年 8月10日 调升25个基点至4.50%
2006年 6月 8日 调升25个基点至4.25%
2006年 2月 9日 调升25个基点至4.00%
2005年12月 8日 调升25个基点至3.75%
2005年10月11日 调升25个基点至3.50%
2004年11月11日 调降25个基点至3.25%
2004年 8月12日 调降25个基点至3.50%
2003年 7月10日 调降25个基点至3.75%
2003年 5月13日 调降25个基点至4.00%
2002年 5月 7日 调升25个基点至4.25%
*2001年 9月19日 调降50个基点至4.00%
2001年 8月 9日 调降25个基点至4.50%
2001年 7月 5日 调降25个基点至4.75%
2001年 2月 8日 调降25个基点至5.00%
2000年10月 5日 调升25个基点至5.25%
2000年 2月10日 调升25个基点至5.00%
1999年 5月 6日 设定利率目标在4.75%
* 代表非例行会议利率变动. (完)
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--编译 王兴亚;审校 张涛
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