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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 09:47 BJT

〔新西兰经济〕IMF称新西兰经济复苏步伐温和,今明两年应加速成长

路透华盛顿6月7日电---国际货币基金组织(IMF)周四称,新西兰经济从2010年和2011年强烈地震中复苏的力道可能"温和",不过今明两年的成长速度应加快,因重建支出增多.

IMF在对新西兰经济的年度检视报告中,预测明年经济增幅将自2012年预估的2.3%提高至3.25%.

该组织亦称,目前新西兰的货币政策"适宜",不过一旦复苏步入正轨,就需要逐步收紧政策以控制通胀压力.(完)

--编译 吴云凌;审校 郑茵

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