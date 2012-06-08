〔新西兰经济〕IMF称新西兰经济复苏步伐温和,今明两年应加速成长

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透华盛顿6月7日电---国际货币基金组织(IMF)周四称,新西兰经济从2010年和2011年强烈地震中复苏的力道可能"温和",不过今明两年的成长速度应加快,因重建支出增多.
IMF在对新西兰经济的年度检视报告中,预测明年经济增幅将自2012年预估的2.3%提高至3.25%.
该组织亦称,目前新西兰的货币政策"适宜",不过一旦复苏步入正轨,就需要逐步收紧政策以控制通胀压力.(完)
--编译 吴云凌;审校 郑茵
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。