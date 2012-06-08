〔中国股市〕沪综指高开低走,央行意外降息彰显经济不容乐观(更新版)

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(增加分析师评论和背景)
路透北京6月8日电---中国股市沪综指周五小幅高开后快速回落.尽管央行意外降息,为三年半来首见,但同时亦彰显中国经济走势不容乐观,加重市场担忧情绪,加之美国未给出将采取更多货币刺激措施的暗示,投资者多谨慎应对.
沪综指.SSEC开盘小涨0.57%后震荡走低,北京时间10:03,转为下跌0.23%;开盘微涨0.24%的工商银行(601398.SS),亦转为下跌1.43%.
华西证券分析师毛胜表示,今日市场高开后快速回落反映出市场对降息反应中性偏负面,原因是此前降准后市场已对降息存有一定预期,且经济数据持续下滑亦令投资者视经济的刺激作用打了折扣.
"后市发展将回到经济和政策博弈,取决于力度是否会超出市场预期,若没有超预期政策出台,市场可能将维持低位震荡,"他并预计.
有部分经济学家担心,此次降息时间点选在周六公布5月宏观经济数据的前两天,可能显示出当月数据逊于市场预期,从而加剧市场悲观情绪.
同时,美联储主席贝南克此前称,若金融问题加剧,美联储将采取行动保护美国经济,但未给出立即采取更多货币刺激措施的暗示.对于急切希望得知美联储第三轮购债行动线索的金融市场来说,贝南克的证词陈述令人失望,亦抵消了中国降息带来的乐观情绪.
中国人民银行周四晚间宣布,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点.调整后,中国金融机构一年期存贷款基准利率分别降至3.25%和6.31%.
央行同时宣布,自同日起,将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍;将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍.[ID:nSB1595064](完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良
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