〔中国贸易〕将采取调整关税和融资支持等措施扩大进口--副总理

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京6月8日电---中国国务院副总理回良玉表示,未来中国将采取调整关税、融资支持和通关便利等一系列措施积极扩大进口,并继续鼓励外资进入现代产业体系.
上海证券报周五援引他在2012APEC中国工商领导人论坛上并称,未来中国还将坚持"引进来"和"走出去"并重的战略,继续鼓励外资进入绿色环保、金融服务、科技研发等现代产业体系,参与沿海、内陆、沿边地区协同开发的发展新格局.
中国4月出口同比增速降至4.9%,进口增速亦大幅降至0.3%.出口弱,进口更弱的贸易数据,加深了对市场二季度经济企稳预期的质疑.[ID:nSB1537454]
路透调查综合22位机构分析师的预测中值显示,在欧债问题持续困扰欧洲经济、美国复苏趋缓及中国经济步入下行通道的背景下,中国5月进口和出口同比增速料将继续维持低位,但较上月分别略微回升至5.0%和6.8%.[ID:nSB1588804]
商务部此前发布的中国对外贸易形势报告认为,二季度中国对外贸易增速将"低位趋稳",全年增速比去年有所回落,但将总体保持平稳发展.年初政府工作报告设定的2012年全年进出口总额增长目标为10%左右. (完)
--发稿 苏丹; 审校 张喜良
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。