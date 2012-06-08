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货币新闻 | 2012年 6月 8日 星期五 10:00 BJT

〔国际油市〕美国原油期货跌2美元,因美国刺激举措充满不确定性

路透新加坡6月8日电---美国原油期货周五跌逾2美元,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克没有给出更多刺激措施的暗示,令美国经济脆弱的复苏充满不确定性.

0146GMT,美国原油合约CLc1下跌2.06美元至82.76美元.布兰特原油合约LCOc1跌1.52美元,至98.41美元.(完)

--编译 戴素萍;审校 龚芳

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