《全球重要经济事件一览表》--6月8日-6月15日

(除特别说明外,均为GMT时间)

6月8日(五)

澳洲阿德雷德--澳洲央行总裁史蒂文斯在美国商会发表演说.(0330)

纽约--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在南德日报(Suddeutsche Zeitung)和大西洋理事会(Atlantic Council)主办的领袖年度对话中发表演讲.

哥本哈根--国际金融协会(IIF)2012年春季大会(最后一日).

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)、国际货币基金组织(IMF)和世界银行联合主办第12届金融业所面临政策挑战的国际研讨会(最后一日).

法兰克福--德国央行发表半年度预测报告(0900).

威尼斯--美国及意大利顾问委员会主办为期两天的"2012专题研讨会".意大利央行副理事长Giovanni Carosio将发表演说.

米兰--意大利央行公布"伦巴迪区域经济报告"(1300).

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Lars E. O. Svensson发表有关货币政策的演讲(0600).

维也纳--奥地利央行与欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼举行经济预估记者会.(0800)

日内瓦--联合国贸易和发展会议(UNCTAD)秘书长苏巴猜主持记者会,介绍20国集团(G20)峰会前夕的世界经济局势(0715).

爱丁堡--英国央行负责金融稳定事务的理事Andy Haldane在爱丁堡大学发表演讲(1000).

密西根州安纳堡--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在Mitsu金融专题研讨会发表学术专题演说.

圣安东尼奥--美国财政部负责税收政策的代理副部长在德州联邦税收协会第28届年会上发表讲话(1700).

芝加哥--社区发展金融机构(CDFI)基金主管Donna Gambrell在2012年克林顿全球倡议(CGI)美国会议上发表演讲(1400).

加拿大魁北克市--加拿大财长费海提在加拿大支付协会(Canadian Payments Association)主办的会议上发表演讲(1700).

6月9日(六)

威尼斯--美国及意大利顾问委员会主办的为期两天的"2012专题研讨会"结束.意大利央行总裁维斯科维斯科(Ignazio Visco)致闭幕词.

华盛顿--第八届八国集团(G8)暨20国集团(G20)青年领袖峰会(最后一日).

6月11日(一)

东京--国际货币基金组织(IMF)副总裁利普顿访问日本,研讨有关日本经济的年度咨询报告.

赫尔辛基--IMF芬兰代表团团长Lorenzo Figliuoli发表芬兰经济评估报告,随后举行记者会(1130).

马德里--国际货币基金组织(IMF)发表西班牙银行体系报告.

加拿大蒙特利尔--国际经济论坛美洲会议(至6月14日).

芝加哥--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在田纳西银行家协会(Tennessee Bankers Association)就经济和货币政策发布讲话(1600).

芝加哥--IMF副总裁朱民在旧金山联储亚洲银行和金融会议上表主旨演讲,题为"处在变动世界中的亚洲".

芝加哥--日本央行总裁白川方明在旧金山联储亚洲银行和金融会议上表主旨演讲,题为"日本的前景".

旧金山--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在旧金山联储会议上致简短欢迎词,会议主题为"全球金融面临的挑战:亚洲的作用"(1600).

蒙特利尔--加拿大央行总裁卡尼在一次会议上致开幕辞(1745).

6月12日(二)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德就即将召开的里约+20峰会面临的挑战发表讲话.此次会议由全球发展中心主席Nancy Birdsall支持(1400).

华盛顿--美国能源资料协会(EIA)发表短期能源展望报告.

东京--IMF副总裁利普顿主持记者会(0320).

罗马--意大利总理蒙堤和瑞士总统维德默-施龙普夫会晤,磋商税务协议事宜.

法兰克福--德国央行副总裁Sabine Lautenschlager在德国央行研讨会上发表演讲.

伦敦--德国央行执行理事会成员Andreas Dombret在BAML:年中经济与战略会议上发表讲话(1000).

6月13日(三)

维也纳--第五届石油输出国组织(OPEC)国际研讨会(至6月14日).

日内瓦--世界贸易组织争端解决机构(DSB)会议.

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在一个经济论坛上就澳洲经济和澳元发表演讲(2310).

雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定.

塔林--爱沙尼亚央行发表最新宏观经济预测和经济政策声明.

法兰克福--德国央行执行理事会成员Joachim Nagel参加金融论坛的小组讨论(1500).

渥太华--经济合作暨发展组织(OECD)发表加拿大经济评估报告.

6月14日(四)

维也纳--第161届(常规)OPEC会议.

法兰克福--欧洲央行(ECB)发表月报(0800).

加拿大蒙特利尔--国际经济论坛美洲会议(最后一日).

东京--日本央行货币政策会议(至6月15日).

惠灵顿--新西兰央行发表货币政策声明和官方指标利率(2100).

德国曼海姆--德国央行总裁魏德曼在一个论坛上发表演讲(1330).

苏黎世--瑞士央行发表货币政策评估并举行记者会(0730),还将发表2012年金融稳定报告(0800).

加拿大蒙特利尔--加拿大央行副总裁Agathe Cote在魁北克妇女金融协会(Association of Quebec Women in Finance)发表演讲(1705).

6月15日(五)

法兰克福--欧洲央行(ECB)及其观察家年会,ECB总裁德拉吉、ECB执委普雷特和葡萄牙财长Vitor Gaspar将发表演讲.

东京--日本央行货币政策会议(最后一日).

斯德哥尔摩--瑞典央行全体理事会议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 王兴亚

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