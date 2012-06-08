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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 10:02 BJT

〔金属期市〕期铜下跌,受美国刺激措施不确定性和中国经济疑虑拖累

路透上海6月8日电---期铜周五下跌,此前美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克没有暗示即将进一步放松货币政策,令部分投资者感到失望.

全球最大金属消费国中国周四宣布降息,投资者也开始担忧此举可能预示中国即将公布黯淡的经济数据.

0105GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下挫1.6%,报每吨7,376美元,但本周仍有望以0.2%的涨幅作收.该期约周四升1.1%.

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