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货币新闻 | 2012年 6月 8日 星期五 10:19 BJT

〔中国钢铁〕5月下旬粗钢日均产量料195.96万吨,旬环比降3.92%--中钢协

路透北京6月8日电---中国钢材需求低迷已经迫使钢厂开始减产.中国钢铁工业协会旬报显示,5月下旬粗钢日均产量料195.96万吨,旬环比降3.92%.

中联钢提供的旬报数据显示,5月下旬重点钢铁企业粗钢日均产量161.22万吨,旬环比下降4.72%.

此前中钢协预估5月中旬粗钢日均产量203.95万吨,上旬日产量预估为创新高的204.53万吨.

中国钢铁工业协会官员称,中国6月粗钢日产量可能维持在创纪录水平的200万吨左右,因中国钢铁业产能巨大,任何产量减少都有限.[ID:nSB1573846](完)

--发稿 李文科;审校 黄凯

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