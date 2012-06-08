〔投行观点〕中国央行今年或再降息一到两次--花旗

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京6月8日电---在中国央行周四晚间意外宣布降息后,投资银行花旗发布报告称,降息应有助于增加贷款需求,由于中国经济放缓风险加大,预计今年央行很可能还会降息一到两次.
花旗仍认为,今年有必要再下调两次存款准备金率,以实现广义货币供应量(M2)增长14%.不过2008-09年大规模刺激政策不会重现.
花旗指出,除非央行进行窗口指导,揽存竞争可能促使银行上浮存款利率,一年期存款利率最高能升至3.575%.如果银行不愿意牺牲其净息差,贷款利率可能未必如预料的下滑.
报告认为,央行很显然有压低实际贷款利率的决心.考虑到本周末公布的5月宏观数据很可能显示经济增速放缓风险加大,除了下调存准之外,央行或再降息一到两次.而通胀率未来几月很有可能下降并维持在3%下方,亦为再次降息提供空间.
中国央行周四晚间意外宣布三年半来的首度降息,并将存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍,将贷款利率下限调整为基准利率的0.8倍,这被市场解读为朝利率市场化更迈进一步. [ID:nSB1595120](完)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
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