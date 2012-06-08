〔投行观点〕中国央行今年或再降息一到两次--花旗

路透北京6月8日电---在中国央行周四晚间意外宣布降息后,投资银行花旗发布报告称,降息应有助于增加贷款需求,由于中国经济放缓风险加大,预计今年央行很可能还会降息一到两次.

花旗仍认为,今年有必要再下调两次存款准备金率,以实现广义货币供应量(M2)增长14%.不过2008-09年大规模刺激政策不会重现.

花旗指出,除非央行进行窗口指导,揽存竞争可能促使银行上浮存款利率,一年期存款利率最高能升至3.575%.如果银行不愿意牺牲其净息差,贷款利率可能未必如预料的下滑.

报告认为,央行很显然有压低实际贷款利率的决心.考虑到本周末公布的5月宏观数据很可能显示经济增速放缓风险加大,除了下调存准之外,央行或再降息一到两次.而通胀率未来几月很有可能下降并维持在3%下方,亦为再次降息提供空间.

中国央行周四晚间意外宣布三年半来的首度降息,并将存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍,将贷款利率下限调整为基准利率的0.8倍,这被市场解读为朝利率市场化更迈进一步. [ID:nSB1595120](完)