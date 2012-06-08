〔投行观点〕中国降息预示5月经济数据不佳,未来降息或继续--美银美林

路透北京6月8日电---中国昨日在时隔近三年半后宣布降息,投行美银美林周五对此发布报告指出,此次降息的时间点可能显示出即将于本周六公布的5月经济数据逊于预期,从而拖累市场信心,预计未来可能还将继续降息.

美银美林中国经济学家陆挺在报告中写道,降息肯定利好实体经济,但市场则可能从不同的角度来解读.未来几天,经济学家们很可能将进一步下调对中国第二季度国内生产总值(GDP)的预估,且对经济增长的忧虑可能将拖累市场情绪.

"此次降息并不太出人意料,但时间点可能显示出5月宏观经济数据逊于市场预期,"他在报告中并称,从央行一并放松存贷款利率浮动区间来看,此次看似对称的降息实际上并不对称,随着银行继续争取存款,预计实际存款利率将很快达到最高值.

陆挺表示,尽管此次调整后,银行在设定存贷款利率方面将很快拥有更大空间,但这在利率市场化方面,实际上只迈出了很小的一步,因银行无论如何都将继续揽存.

"10%的空间太小了,存款利率几乎肯定将被提升至上限,"他写道.

报告认为,存款利率并未真正放开,而贷款利率方面,虽然更加市场化了,不过也仅有很小部分享有特权的借款者(大型国有企业)可以从中获益.

此外,陆挺还预计,"在此次降息后,我们可能还将继续看到降息,取决于中国的宏观经济数据及全球经济环境,...如果希腊退出欧元区引发新一轮全球金融危机,我们可能将看到中国的更多强烈回应,这些将取决于危机的严重性".

中国股市沪综指周五小幅高开后快速回落.尽管央行意外降息,为三年半来首见,但同时亦彰显中国经济走势不容乐观,加重市场担忧情绪,加之美国未给出将采取更多货币刺激措施的暗示,投资者多谨慎应对.[ID:nSB1596682]

中国人民银行周四晚间宣布,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点.调整后,中国金融机构一年期存贷款基准利率分别降至3.25%和6.31%.

央行同时宣布,自同日起,将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍;将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍.[ID:nSB1947465](完)