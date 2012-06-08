〔投行观点〕中国降息预示5月经济数据不佳,未来降息或继续--美银美林

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京6月8日电---中国昨日在时隔近三年半后宣布降息,投行美银美林周五对此发布报告指出,此次降息的时间点可能显示出即将于本周六公布的5月经济数据逊于预期,从而拖累市场信心,预计未来可能还将继续降息.
美银美林中国经济学家陆挺在报告中写道,降息肯定利好实体经济,但市场则可能从不同的角度来解读.未来几天,经济学家们很可能将进一步下调对中国第二季度国内生产总值(GDP)的预估,且对经济增长的忧虑可能将拖累市场情绪.
"此次降息并不太出人意料,但时间点可能显示出5月宏观经济数据逊于市场预期,"他在报告中并称,从央行一并放松存贷款利率浮动区间来看,此次看似对称的降息实际上并不对称,随着银行继续争取存款,预计实际存款利率将很快达到最高值.
陆挺表示,尽管此次调整后,银行在设定存贷款利率方面将很快拥有更大空间,但这在利率市场化方面,实际上只迈出了很小的一步,因银行无论如何都将继续揽存.
"10%的空间太小了,存款利率几乎肯定将被提升至上限,"他写道.
报告认为,存款利率并未真正放开,而贷款利率方面,虽然更加市场化了,不过也仅有很小部分享有特权的借款者(大型国有企业)可以从中获益.
此外,陆挺还预计,"在此次降息后,我们可能还将继续看到降息,取决于中国的宏观经济数据及全球经济环境,...如果希腊退出欧元区引发新一轮全球金融危机,我们可能将看到中国的更多强烈回应,这些将取决于危机的严重性".
中国股市沪综指周五小幅高开后快速回落.尽管央行意外降息,为三年半来首见,但同时亦彰显中国经济走势不容乐观,加重市场担忧情绪,加之美国未给出将采取更多货币刺激措施的暗示,投资者多谨慎应对.[ID:nSB1596682]
中国人民银行周四晚间宣布,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点.调整后,中国金融机构一年期存贷款基准利率分别降至3.25%和6.31%.
央行同时宣布,自同日起,将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍;将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍.[ID:nSB1947465](完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良
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