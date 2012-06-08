世界银行行长呼吁南北美加深合作

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路透华盛顿6月7日电（记者 Lesley Wroughton）---世界银行行长佐利克周四呼吁美洲建立新的合作体系，指责美国在贸易问题上领导力不足，并指出委内瑞拉总统查韦斯的政治影响力正在下降。

世界银行行长的演讲很少会带有政治观点。佐利克敦促北美和南美通过在贸易、能源和安全领域加深合作增进联系。

查韦斯是美国的宿敌，他在寻求竞选连任的同时，还在同癌症作斗争。

“查韦斯的日子屈指可数。如果他对古巴和尼加拉瓜的援助减少，这些国家将面临困境，”佐利克说道。

“拉美的民主主义者--左派、中间派和右派，应该做好准备。对结束暴力、人权、公平选举和法治的呼吁应该来自所有国家的首都。”

佐利克还指出，巴西通过防止核武器扩散，能够在全球安全问题上发挥更加重要的作用。

佐利克提到前美国助理国务卿Bernard Aronson在4月提出的建议，称巴西应自愿停止铀浓缩项目并呼吁伊朗等国家效仿。

他说：“如果巴西希望通过观点和行动共同塑造21世纪，领导防止核武器扩散的行动，它将发出强有力的信号。”（完）