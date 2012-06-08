世界银行行长呼吁南北美加深合作

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿6月7日电（记者 Lesley Wroughton）---世界银行行长佐利克周四呼吁美洲建立新的合作体系，指责美国在贸易问题上领导力不足，并指出委内瑞拉总统查韦斯的政治影响力正在下降。
世界银行行长的演讲很少会带有政治观点。佐利克敦促北美和南美通过在贸易、能源和安全领域加深合作增进联系。
查韦斯是美国的宿敌，他在寻求竞选连任的同时，还在同癌症作斗争。
“查韦斯的日子屈指可数。如果他对古巴和尼加拉瓜的援助减少，这些国家将面临困境，”佐利克说道。
“拉美的民主主义者--左派、中间派和右派，应该做好准备。对结束暴力、人权、公平选举和法治的呼吁应该来自所有国家的首都。”
佐利克还指出，巴西通过防止核武器扩散，能够在全球安全问题上发挥更加重要的作用。
佐利克提到前美国助理国务卿Bernard Aronson在4月提出的建议，称巴西应自愿停止铀浓缩项目并呼吁伊朗等国家效仿。
他说：“如果巴西希望通过观点和行动共同塑造21世纪，领导防止核武器扩散的行动，它将发出强有力的信号。”（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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