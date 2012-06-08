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货币新闻 | 2012年 6月 8日 星期五 10:37 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM指标期胶下跌3%,因担心中国需求下滑

路透东京6月8日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶<0#JRU:>JRUc6周五下跌逾3%,受中国需求下滑的担忧所累.

11月指标期胶一度跌3.6%或8.7日圆,报每公斤234.7日圆.(完)

--编译 戴素萍;审校 张荻

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