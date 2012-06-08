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货币新闻 | 2012年 6月 8日 星期五 10:47 BJT

〔全球金市〕金价跌幅超过1%,延续上日跌势

路透新加坡6月8日电---金价周五下跌超过1%,延续上日跌势,当时美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克没有暗示即将出台更多货币刺激措施,令投资者感到失望.

现货金XAU=稍早一度低见每盎司1,561.44美元,为一周来低位.0229GMT,现货金报每盎司1,566.29美元.

美国8月黄金期货GCQ2下跌1.2%,报每盎司1,568.30美元.(完)

--编译 肖群英;审校 张荻

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